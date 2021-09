Tre incidenti sul lavoro in Lombardia: gravi tre lavoratori (Di martedì 21 settembre 2021) Tre gravi incidenti sul lavoro oggi in Lombardia, due dei quali in provincia di Brescia, una delle province più colpite da questo dramma. Il primo si è verificato intorno alle 13 alla Ferriera Valsabbia in via Brescia a Odolo, dove un lavoratore 60enne è caduto dal cassone del suo camion riportando un trauma cranico e un trauma toracico ed è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso agli Spedali di Brescia.Il secondo è avvenuto verso le 14.20 alla cava Mpa di via Peschiera a Cologne, dove un lavoratore 50enne si è gravemente ferito ad un braccio mentre stava lavorando con un macchinario. Secondo quanto riferito dall'Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'uomo ha riportato una parziale amputazione dell'arto superiore ed è stato accompagnato all'ospedale Niguarda di Milano con ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 settembre 2021) Tresuloggi in, due dei quali in provincia di Brescia, una delle province più colpite da questo dramma. Il primo si è verificato intorno alle 13 alla Ferriera Valsabbia in via Brescia a Odolo, dove un lavoratore 60enne è caduto dal cassone del suo camion riportando un trauma cranico e un trauma toracico ed è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso agli Spedali di Brescia.Il secondo è avvenuto verso le 14.20 alla cava Mpa di via Peschiera a Cologne, dove un lavoratore 50enne si è gravemente ferito ad un braccio mentre stava lavorando con un macchinario. Secondo quanto riferito dall'Azienda emergenza urgenza della(Areu), l'uomo ha riportato una parziale amputazione dell'arto superiore ed è stato accompagnato all'ospedale Niguarda di Milano con ...

