Tragedia a Marano Vicentino: trovato 31enne morto in casa (Di martedì 21 settembre 2021) La Tragedia a Marano Vicentino è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Non ancora chiare le cause del decesso Tragedia a Marano Vicentino: Un giovane di 31 anni (V.C. le iniziali) residente a Marano Vicentino è morto nella notte tra venerdì e sabato nella sua camera. La madre a lo ha trovato esamine a Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Laè avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Non ancora chiare le cause del decesso: Un giovane di 31 anni (V.C. le iniziali) residente anella notte tra venerdì e sabato nella sua camera. La madre a lo haesamine a

Advertising

pemar2 : @GranatinMarco @FrancescoSamma2 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Per fare che? Per finire come loro? - MariaAn13991683 : RT @rtl1025: ?? Un operaio che prestava servizio in nero, Antonio Vasto, di 59 anni, è deceduto dopo essere caduto da una impalcatura alta 4… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Un operaio che prestava servizio in nero, Antonio Vasto, di 59 anni, è deceduto dopo essere caduto da una impalcatura alta 4… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Un operaio che prestava servizio in nero, Antonio Vasto, di 59 anni, è deceduto dopo essere caduto da una impalcatura alta 4… - Mauroconca72 : RT @rtl1025: ?? Un operaio che prestava servizio in nero, Antonio Vasto, di 59 anni, è deceduto dopo essere caduto da una impalcatura alta 4… -