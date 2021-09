Tra Francia e Aukus, i vantaggi per l’Italia e la sua industria. Parla Gaiani (Di martedì 21 settembre 2021) “l’Italia è in posizione ottimale per non essere schiacciata dal nuovo asse di ferro anglo-sassone e dai giganti europei, Francia e Germania, in contrasto tra loro; avere interessi diversificati per la nostra industria della Difesa è molto importante”. È il quadro di Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa e grande conoscitore del comparto, sui “vantaggi” che l’Italia potrebbe sfruttare nella crisi che si è aperta tra Parigi e l’Aukus, la nuova alleanza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Una crisi legata alla cancellazione di un’importante (e ricca) commessa assegnata all’industria transalpina, del valore di circa 31 miliardi di euro (per dodici sottomarini), che sembra segnare nuovi equilibri sul fronte dell’industria ... Leggi su formiche (Di martedì 21 settembre 2021) “è in posizione ottimale per non essere schiacciata dal nuovo asse di ferro anglo-sassone e dai giganti europei,e Germania, in contrasto tra loro; avere interessi diversificati per la nostradella Difesa è molto importante”. È il quadro di Gianandrea, direttore di Analisi Difesa e grande conoscitore del comparto, sui “” chepotrebbe sfruttare nella crisi che si è aperta tra Parigi e l’, la nuova alleanza tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Una crisi legata alla cancellazione di un’importante (e ricca) commessa assegnata all’transalpina, del valore di circa 31 miliardi di euro (per dodici sottomarini), che sembra segnare nuovi equilibri sul fronte dell’...

Advertising

masechi : ?? La Francia ha cancellato una serata di gala a Washington. Doveva festeggiare l’alleanza con gli Stati Uniti. A Pa… - Ruffino_Lorenzo : L'Italia è messa bene a livello europeo nella campagna di vaccinazione. Tra i paesi grandi facciamo meglio della Ge… - masechi : ?? Alleanza tra Usa, Australia e Gb prevede fornitura per Sidney di sottomarini a propulsione nucleare. Francia estr… - ZPower61725142 : @davcarretta Tutta roba prevista da mesi. Esattamente come gli accordi firmati tra Francia ed Australia due mesi fa… - enricofrasca3 : RT @michele_geraci: ??Occidente in declino: Oltre a far guerra agli 'altri', ce la facciamo tra di noi facendo il gioco degli altri La #Fra… -