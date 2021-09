(Di martedì 21 settembre 2021) Si devono contrarre le spese per il buco di bilancio da 430 milioni di euro che ha colpito la sanità. Per cui stanno scattando i tagli che ora colpiscono anche i centro di vaccinazione, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Toscana: chiude Hub vaccinale Mandelaforum. Stella (Fi) chiede spiegazioni a Giani - AleTonacci : A #Montignoso chiude l'ottica, ennesimo negozio a conduzione familiare che si arrende. Dietro ogni chiusura c'è una… - infoiteconomia : Siena, Mps chiude 50 filiali, otto in Toscana: ecco dove - ComuneEmpoli : #CULTURA della #MEMORIA #EMPOLI ?? Fatti del ’21, seconda giornata e conclusione del #convegno alla Vela Margherita… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Il Pontefestival si chiude nel segno della solidarietà: donati duemila euro al Meyer' -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana chiude

... 1 marzo - 15 maggio parte l'area 4 con Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche; 1 maggio - 30 giugno 2022con l'area 1B: Liguria,, Umbria, Lazio, Campania. Il ...I sei bandi 4 milioni e 400mila euro sono stati destinati dalla Regionea sei bandi. 1 ... Per le reti bibliotecarie è stato destinato 1 milione e 200mila euro con un bando che siil 25 ...Si devono contrarre le spese per il buco di bilancio da 430 milioni di euro che ha colpito la sanità toscana. Per cui stanno scattando i tagli che ora colpiscono anche i centro di vaccinazione, afferm ...Si chiude con un bilancio positivo la 42° edizione del Festival La Versiliana che, nella seconda estate segnata dalla pandemia e dalle stringenti normative anti-contagio, registra oltre 40mila presenz ...