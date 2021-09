(Di martedì 21 settembre 2021) videojs video url=”https://video.italpress.com/play/mp4/video/O7N” In occasione della consegna delItalia Award alla concessionaria “Autogiapponese” di Roma, il presidente e amministratore delegato Marcoparladella casa automobilistica per i prossimi anni: in primo piano sostenibilità ed elettrificazione. sfe/abr/gtr L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

infoitcultura : Toro (Nissan): “L’elettrificazione al centro delle nostre strategie” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Toro (Nissan): 'L'elettrificazione al centro delle nostre strategie' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Toro (Nissan): 'L'elettrificazione al centro delle nostre strategie' - - blogsicilia : #notizie #sicilia Toro (Nissan): 'L'elettrificazione al centro delle nostre strategie' - - CorriereCitta : Toro (Nissan): “L’elettrificazione al centro delle nostre strategie” -

Ultime Notizie dalla rete : Toro Nissan

In occasione della consegna delItalia Award alla concessionaria 'Autogiapponese' di Roma, il presidente e amministratore delegato Marcoparla delle strategie della casa automobilistica per i prossimi anni: in primo ...... ha sottolineato Marco, Presidente e Amministratore Delegato diItalia. Ognuna delle tre concessionarie, poi, ha una ragione in più per rilanciare la sfida verso il futuro: Autogiapponese ...In occasione della consegna del Nissan Italia Award alla concessionaria “Autogiapponese” di Roma, il presidente e amministratore delegato Marco Toro parla delle strategie della casa automobilistica pe ...Le concessionarie Autogiapponese (Roma), Borsoi (Treviso) e CFL (Lucca) ricevono il premio “Nissan Italia Award” per i risultati di business e la qualità dei processi di vendita ...