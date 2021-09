Tor Fiscale | chiusa discoteca abusiva | agiva dietro copertura associazione culturale

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma – Unacheladi un’scoperta dalla Polizia di Stato nel quartiere Tor. Nell’ambito dei controlli di natura amministrativa, che la Divisione specializzata della Questura di Roma, insieme ai Distretti e ai commissariati dislocati sul territorio, opera quotidianamente, gli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela De Giorgi, da alcuni giorni tenevano sotto osservazione un capannone sito in via di Torre Branca adibito ufficialmente ad, gestito e frequentato prevalentemente da cittadini sudamericani. Il controllo è scattato alle 2 circa della notte tra venerdì e sabato. Gli agenti si sono trovati davanti una vera e ...

Advertising

CasilinaNews : Tor Fiscale. Scoperta una discoteca abusiva: agiva dietro la copertura di un'Associazione culturale… - Lazio_TV : Il locale agiva dietro la copertura di un'Associazione culturale nel quartiere Tor Fiscale. - GM_Cortis : RT @luca_diegidio: Da candidato Presidente del VII Municipio ho firmato il manifesto del Settimo Biciclettari. Realizziamo insieme L’ASSE D… - panziroga : @virginiaraggi Peccato che per 20 villette abbattute a Tor Fiscale si sia data la concessione edilizia per un'ecomo… - lucatellim : RT @luca_diegidio: Da candidato Presidente del VII Municipio ho firmato il manifesto del Settimo Biciclettari. Realizziamo insieme L’ASSE D… -

Ultime Notizie dalla rete : Tor Fiscale

RomaDailyNews

Tra le performance si rilevano: The Walk di Cuocolo - Bosetti (il 16 settembre a) in cui la soluzione radiofonica di performing media trova un'evoluzione drammaturgica che investe la ...Entrambi i post puntano ad un server. Lo stesso utente Orange era già noto per essere uno dei ... " Gruppo DIGITAL360 - Codice05710080960 - P. IVA 05710080960 - © 2021 ICT&Strategy. ALL ...Amiatanews (Marco Conti): Castel del Piano 18/09/2021 Un anno fa fu colpite da un fulmine che danneggiò il quadrante. Tornerà scandire il tempo l’orologio dell’antica torre ...Carlo Infante ha lanciato una sua nuova e interessante iniziativa, a Roma, dal 14 al 20 settembre. Il titolo è al tempo stesso uno slogan: “Performing Media: agire e non subire il flusso mediale”, una ...