Top Pizza 2021, 92 campane riconosciute: la migliore a Caserta, quattro sannite (Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSono 92 in Campania le Pizzerie Eccellenti 2021 e tra queste c'è anche la migliore pizzeria d'Italia e del mondo. Un riconoscimento che va ancora una volta a "I Masanielli di Francesco Martucci" di Caserta, trionfatrice della classifica stilata da 50 Top Pizza 2021 e che premia le 100 migliori pizzerie: i locali dal 1° al 50° posto si aggiudicano la menzione di "Pizzerie Top", mentre quelli dal 51° al 100° sono indicati come "Grandi Pizzerie". Il locale Casertano si porta a casa anche il riconoscimento per "La migliore Frittatina di Pasta dell'Anno 2021". La medaglia d'argento va a 10 Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli, che si aggiudica anche il premio di "Pizzaiolo dell'Anno 2021 – Latteria ...

