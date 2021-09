The Ferragnez, arriva il primo programma della coppia regina dei social (Di martedì 21 settembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a conquistare la scena televisiva con il primo programma di coppia: The Ferragnez. Sono diversi anni ormai che Fedez e Chiara Ferragni dominano il mondo italiano dei social contando su un numero di fan talmente alto che rende ogni loro mossa influente a livello comunicativo. La loro importanza comunicativa sui social è tale che lo scorso anno Giuseppe Conte ha pensato di poterla sfruttare per fare passare messaggi socialmente utili riguardo la pandemia. Una scelta molto criticata e sicuramente criticabile che però dimostra ancora una volta qual sia la potenza mediatica della coppia. Da dominatori incontrastati dei social network e soprattutto di Instagram, Fedez e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 21 settembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a conquistare la scena televisiva con ildi: The. Sono diversi anni ormai che Fedez e Chiara Ferragni dominano il mondo italiano deicontando su un numero di fan talmente alto che rende ogni loro mossa influente a livello comunicativo. La loro importanza comunicativa suiè tale che lo scorso anno Giuseppe Conte ha pensato di poterla sfruttare per fare passare messaggimente utili riguardo la pandemia. Una scelta molto criticata e sicuramente criticabile che però dimostra ancora una volta qual sia la potenza mediatica. Da dominatori incontrastati deinetwork e soprattutto di Instagram, Fedez e ...

