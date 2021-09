Terza dose vaccino, al via da oggi in Italia (Di martedì 21 settembre 2021) Attesa per la giornata di oggi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che di fatto renderà obbligatorio il greenpass dal prossimo 15 ottobre coinvolgendo una platea di circa 23 milioni di ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 21 settembre 2021) Attesa per la giornata dila pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che di fatto renderà obbligatorio il greenpass dal prossimo 15 ottobre coinvolgendo una platea di circa 23 milioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Vaccinazioni, da giovedì 23 settembre sarà possibile prenotarsi per la terza dose GENOVA - Dalle ore 23 di giovedì 23 settembre sarà possibile prenotarsi per la terza dose di vaccino in Liguria sul portale online prenotovaccino.regione.liguria.it, mentre da venerdì 24 settembre le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso i canali disponibili per ...

VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 21 SETTEMBRE 2021 IN PUGLIA ASL BT Nella Asl Bt, presso il punto vaccinale realizzato all'interno dell'ospedale Dimiccoli di Barletta, continua la somministrazione della terza dose ai soggetti fragili così come individuati ...

Aggiornamento vaccinale Covid Sono 5.696.776 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 89.4% di quelle consegnate dal Commis ...

