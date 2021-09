Terremoto al Barcellona: la soluzione immediata di Iniesta (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo gli addi di Messi e Griezmann, il Barcellona continua a zoppicare. Iniesta ha già chiara la possibile soluzione per i blaugrana Il pareggio con il Granada non ha certo alleviato la crisi nera, dentro quale sta per gettarsi nuovamente il Barcellona di Koeman. Soprattutto dopo l’umiliante 0-3 ricevuto al Camp Nou da quel Bayern Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo gli addi di Messi e Griezmann, ilcontinua a zoppicare.ha già chiara la possibileper i blaugrana Il pareggio con il Granada non ha certo alleviato la crisi nera, dentro quale sta per gettarsi nuovamente ildi Koeman. Soprattutto dopo l’umiliante 0-3 ricevuto al Camp Nou da quel Bayern Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EMSC : #Earthquake (#terremoto) M2.0 strikes 27 km N of Barcellona Pozzo di Gotto (#Italy) 12 min ago. More info: - UnityBeing : RT @EMSC: #Earthquake (#terremoto) M2.1 strikes 15 km SW of Barcellona Pozzo di Gotto (#Italy) 8 min ago. More info: - EMSC : #Earthquake (#terremoto) M2.1 strikes 15 km SW of Barcellona Pozzo di Gotto (#Italy) 8 min ago. More info: - antonie85321896 : RT @EMSC: #Earthquake (#terremoto) M2.2 strikes 5 km SW of Barcellona Pozzo di Gotto (#Italy) 11 min ago. More info: - EMSC : #Earthquake (#terremoto) M2.2 strikes 5 km SW of Barcellona Pozzo di Gotto (#Italy) 11 min ago. More info: -