Tennis | Master 1000 Indian Wells | Matteo Berrettini e Jannik Sinner faranno coppia in doppio

Leggi su oasport

(Di martedì 21 settembre 2021) Un antipasto di Coppa Davis? Può darsi. In vista degli appuntamenti di fine anno,ine per “fare pratica e costruire l’intesa” inizieranno daldi, che quest’anno si disputerà nell’inconsueto periodo che va dal 4 al 17 ottobre. Il romano e l’altoatesino uniranno quindi le forze in un torneo di altissimi livello dove però, per quanto riguarda il, non saranno gli unici azzurri in gara: oltre a loro vi saranno anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini e anche Simone Bolelli, che però farà squadra con l’argentino Maximo Gonzalez. La mossa – come riporta Super– certamente avallata dal ...