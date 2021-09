Tennis | Carlos Alcarez verso il rientro | “La lesione al muscolo sta evolvendo bene” In campo a Indian Wells?

(Di martedì 21 settembre 2021)Alcaraz sembra ormai essere pronto per tornare a giocare. Ilta spagnolo aveva patito un infortunio alla coscia durante la sorprendente cavalcata inscenata ai recenti US Open, per lui conclusi ai quarti di finale (ritiro nel match contro il canadese Felix Auger-Aliassime quando era sotto per 3-6, 1-3). Il 18enne iberico ha informato sulle proprie condizioni in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Oggi vi porto buone notizie. Ho visto il mio medico, il dottor Lopez Martinez, e la risonanza magnetica a cui mi sono sottoposto ha mostrato che laalstamolto. È ancora tempo di recuperare la forma migliore, ma questa settimana potrò tornare a giocare a“. Il murciano è dunque in ampia fase di recupero e potrebbe ...

Carlos Alcaraz sembra ormai essere pronto per tornare a giocare. Il tennista spagnolo aveva patito un infortunio alla coscia durante la sorprendente cavalcata inscenata ai recenti US Open, per lui con ...
Il giovanissimo fenomeno spagnolo ha superato il problema muscolare che l'aveva costretto al ritiro durante il quarto di finale all'ultimo US Open ...