Telese Terme | da giovedì 23 settembre arriva il mercato di Campagna Amica 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Da23dalle ore 8.00 alle 13.30, e poi ognimattina, il coloratodei contadini diAmica promosso da Coldiretti farà tappa anche a, in piazza Minieri. La tappa telesina rientra in un protocollo siglato tra il Comune die Coldiretti Sannio. Ne spiega i dettagli l’assessore all’Agricoltura del Comune di, Marilia Alfano: “Non possiamo che essere grati a Coldiretti, la più grande associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, per aver siglato un protocollo di intesa con il Comune dial fine di ...