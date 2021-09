(Di martedì 21 settembre 2021) Idiai leader mondiali alle Nazioni Unite questa settimanagenerale dell’Onu. Per questo, secondo quanto scrive la Reuters, hanno nominato il loro portavoce con sede a Doha, Suhail Shaheen, come ambasciatore delle Nazioni Unite dell’Afghanistan. Il ministro degli Esteri talebano Amir Khan Muttaqi ha presentato ieri la richiesta in una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. “Ivorrebberoall’Onu? Prima dimostrino di rispettare i diritti delle donne. Servono fatti, non parole” ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a New York. Nessun ministro donna e un solo esponente di etnia hazara. Ihanno completato la formazione del loro governo annunciando la nomina di ...

Advertising

repubblica : I Talebani chiedono di parlare all'Assemblea Onu - _Nico_Piro_ : Effetto boomerang per il puparo dei talebani, il Pakistan. Seguitemi la storia è articolata. Sulla moschea rossa di… - infoitestero : I Talebani chiedono di parlare all'Assemblea Onu - infoitestero : Talebani chiedono di parlare all'Assemblea Onu - Adnkronos : I #talebani chiedono di poter parlare alle Nazioni Unite. -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani chiedono

di parlare alll'Assemblea generale Ihanno chiesto di parlare ai leader mondiali alle Nazioni Unite a New York questa settimana e hanno nominato il loro portavoce con ...In una lettera al segretario generale Antonio Guterres, il ministro degli Esteri dei, Amir Khan Muttaqi, ha chiesto di prendere la parola nel consesso internazionale. Ihanno anche ...I Talebani hanno chiesto di parlare all'Assemblea generale dell'Onu in corso a New York, secondo quanto riferisce la Reuters sul suo sito. In una lettera al segretario generale Antonio Guterres, il mi ...La vittoria dei Talebani coincide con il fallimento della “war on terror ” ma è fragile. La dipendenza dall’esterno, un contratto sociale inadeguato ai tempi e la cultura dell’impunità saranno fattori ...