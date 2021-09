Supply chain, Goldman Sachs: ritardi causati da forte domanda più che da offerta debole (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – I tempi di consegna dei fornitori sono a livelli storicamente alti in molte economie mondiali. Se ciò viene sommato al fatto che la produzione manifatturiera rimane generalmente su tassi molto elevati, si può dedurre che i ritardi sono causati principalmente da una forte domanda piuttosto che da un’offerta debole, in quanto una richieste elevata fa aumentare la produzione e allunga i tempi di consegna, mentre un’offerta debole fa diminuire la produzione e allungare anche i tempi di consegna. Lo scrive Goldman Sachs in una nuova ricerca sul tema. “Stimiamo che la forte domanda di beni attualmente rappresenti circa i due terzi dei ritardi nella produzione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – I tempi di consegna dei fornitori sono a livelli storicamente alti in molte economie mondiali. Se ciò viene sommato al fatto che la produzione manifatturiera rimane generalmente su tassi molto elevati, si può dedurre che isonoprincipalmente da unapiuttosto che da un’, in quanto una richieste elevata fa aumentare la produzione e allunga i tempi di consegna, mentre un’fa diminuire la produzione e allungare anche i tempi di consegna. Lo scrivein una nuova ricerca sul tema. “Stimiamo che ladi beni attualmente rappresenti circa i due terzi deinella produzione ...

