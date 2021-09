Supercoppa italiana | Milano - Virtus Bologna | segui il post partita con noi

Advertising

MarioGuglielmi : RT @Eurosport_IT: La Virtus Segafredo Bologna vince la Supercoppa Italiana! ?????? #EurosportBASKET | #Supercoppa | @Virtusbo https://t.c… - sportli26181512 : La Virtus Bologna vince la Supercoppa di basket, battuta Milano 90-84: La Virtus Bologna ha vinto la Supercoppa ita… - Sportflash24 : RT @Eurosport_IT: La Virtus Segafredo Bologna vince la Supercoppa Italiana! ?????? #EurosportBASKET | #Supercoppa | @Virtusbo https://t.c… - Gigi67896318 : RT @VuNereBologna: CAMPIONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? La Virtus Bologna batte l'Olimpia Milano e vince il 1° trofeo della stagione: l… - Eurosport_IT : La Virtus Segafredo Bologna vince la Supercoppa Italiana! ?????? #EurosportBASKET | #Supercoppa | @Virtusbo -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa italiana

Dall'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), Davide Chinellato e i suoi ospiti commentano ladi basket.... al patron Giorgio Armani, al presidente Leo Dell'Orco, al presidente tecnico - allenatore Ettore Messina, allo staff e ai giocatori i complimenti per aver giocato lacon impegno ed ...E' la Virtus Bologna ad alzare la Supercoppa Italiana di basket, primo trofeo di questa stagione 2021/2022. Coach Scariolo incomincia l'esperienza bianconera nel migliore di modi, battendo Milano col ...Primo trofeo della nuova stagione del basket targato Virtus Bologna: i campioni d’Italia in carica superano nella finale della Supercoppa Italiana l’Olimpia Milano replicando il successo in finale scu ...