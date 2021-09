Superbike, Loris Baz prende il posto dell’infortunato Chaz Davies in GoEleven per il GP di Spagna (Di martedì 21 settembre 2021) Il Team GoEleven ha deciso: sarà Loris Baz il sostituto dell’infortunato Chaz Davies in sella alla Ducati V4-RS in occasione del prossimo Gran Premio di Spagna 2021, decimo round stagionale del Mondiale Superbike in programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre sulla pista andalusa di Jerez de la Frontera. Il gallese è stato costretto a dare forfait per la frattura di due costole rimediata durante la Superpole Race di domenica mattina al Montmelò. “Prima di tutto voglio augurare una rapida guarigione a Chaz, non è mai bello quando un pilota si fa male e spero che riesca a tornare presto in sella. Ringrazio il Team Go Eleven per l’opportunità che mi è stata data, così come Ducati e la mia squadra in America, HSBK, e Ducati New York, per avermi ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) Il Teamha deciso: saràBaz il sostitutoin sella alla Ducati V4-RS in occasione del prossimo Gran Premio di2021, decimo round stagionale del Mondialein programma da venerdì 24 a domenica 26 settembre sulla pista andalusa di Jerez de la Frontera. Il gallese è stato costretto a dare forfait per la frattura di due costole rimediata durante la Superpole Race di domenica mattina al Montmelò. “Prima di tutto voglio augurare una rapida guarigione a, non è mai bello quando un pilota si fa male e spero che riesca a tornare presto in sella. Ringrazio il Team Go Eleven per l’opportunità che mi è stata data, così come Ducati e la mia squadra in America, HSBK, e Ducati New York, per avermi ...

