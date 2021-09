Sul futuro dell'Italia è bene essere ottimisti, ma non troppo (Di martedì 21 settembre 2021) Negli ultimi tempi, parlando dell’Italia, del nostro futuro e della nostra nuova centralità, i segnali che ci regalano allegria, ottimismo e persino entusiasmo sono molti e arrivano più o meno da ogni angolo. Arrivano dall’economia, dove a fine anno la crescita promette di essere ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa (la prima previsione del governo era pari a un +4,2 per cento, ad agosto la crescita acquisita è stata pari al 4,8 per cento, a fine anno secondo il ministro Brunetta la crescita potrebbe superare il 7 per cento). Arrivano dai vaccini, dove entro poche settimane, ha detto ieri il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, l’Italia raggiungerà il 90 per cento di vaccinati tra le persone vaccinabili. Arrivano dai green pass, dove l’annuncio del pass obbligatorio ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 settembre 2021) Negli ultimi tempi, parlando, del nostroa nostra nuova centralità, i segnali che ci regalano allegria, ottimismo e persino entusiasmo sono molti e arrivano più o meno da ogni angolo. Arrivano dall’economia, dove a fine anno la crescita promette diben al di sopra di ogni più rosea aspettativa (la prima previsione del governo era pari a un +4,2 per cento, ad agosto la crescita acquisita è stata pari al 4,8 per cento, a fine anno secondo il ministro Brunetta la crescita potrebbe superare il 7 per cento). Arrivano dai vaccini, dove entro poche settimane, ha detto ieri il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, l’raggiungerà il 90 per cento di vaccinati tra le persone vaccinabili. Arrivano dai green pass, dove l’annuncio del pass obbligatorio ...

