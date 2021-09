Suicide Squad: David Ayer svela una scena di Joker tagliata dal film (FOTO) (Di martedì 21 settembre 2021) David Ayer ha svelato altre due parti dell'Ayer Cut tramite le FOTO condivide sui social che mostrano anche Joker in una scena tagliata di Suicide Squad. Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha rilasciato nuove FOTO del Joker di Jared Leto, svelando così un alcune scene tagliate dal montaggio finale del film uscito al cinema nel 2016. A cinque anni dal rilascio di Suicide Squad, David Ayer continua a parlare del suo film e a condividere materiale inedito tramite i canali social. Tutto ciò rende ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021)hato altre due parti dell'Cut tramite lecondivide sui social che mostrano anchein unadi. Il regista di, ha rilasciato nuovedeldi Jared Leto,ndo così un alcune scene tagliate dal montaggio finale deluscito al cinema nel 2016. A cinque anni dal rilascio dicontinua a parlare del suoe a condividere materiale inedito tramite i canali social. Tutto ciò rende ...

