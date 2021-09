Storie italiane, Aida Yespica racconta il suo dramma e si commuove (Di martedì 21 settembre 2021) A “Storie italiane” , condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, la showgirl venezuelana Aida Yespica ha parlato del dramma vissuto da bambina. Aida si è commossa ricordando lo stupro subito quando aveva solo sette anni. Ad abusare di lei è stato un amico del padre. A lungo la Yespica ha rimosso quel trauma, che è riaffiorato nella sua mente solo pochi anni fa. Tra gli ospiti della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 21 settembre 2021) A “” , condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, la showgirl venezuelanaha parlato delvissuto da bambina.si è commossa ricordando lo stupro subito quando aveva solo sette anni. Ad abusare di lei è stato un amico del padre. A lungo laha rimosso quel trauma, che è riaffiorato nella sua mente solo pochi anni fa. Tra gli ospiti della Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GiufuDe : Aida Yespica, il dramma a Storie Italiane: «Stuprata a 7 anni, lo avevo rimosso». Eleonora Daniele commossa… - paolotrande : Sapevo delle anomalie formazione autogestita e 'stipendi' degli specializzandi, non sapevo del conflitto di interes… - lacittanews : Sono stata stuprata quando avevo 7 anni. Avevo rimosso tutto ma poi nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascol… - erredieffe46 : RT @RobertoRedSox: 5 visionarie designer italiane che hanno rivoluzionato i codici dell'architettura tradizionale, cambiando per sempre il… - erica_fromParis : RT @RobertoRedSox: 5 visionarie designer italiane che hanno rivoluzionato i codici dell'architettura tradizionale, cambiando per sempre il… -