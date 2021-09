Star Wars: la minaccia fantasma, Marcia Lucas ha pianto "da quanto era brutto" dopo averlo visto (Di martedì 21 settembre 2021) La montatrice originale di Star Wars ed ex moglie di George Lucas, Marcia Lucas, ha pianto dopo aver visto La minaccia fantasma perché era brutto e aveva una storia strana Marcia Lucas, montatrice di Star Wars ed ex moglie di George Lucas, ha confessato di aver pianto dopo aver visto La minaccia fantasma per via della bruttezza del film. Star Wars ep. I - La minaccia fantasma è stato il primo della trilogia prequel di George Lucas, che è tornato ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) La montatrice originale died ex moglie di George, haaverLaperché erae aveva una storia strana, montatrice died ex moglie di George, ha confessato di averaverLaper via della bruttezza del film.ep. I - Laè stato il primo della trilogia prequel di George, che è tornato ...

