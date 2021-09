Stadio Milano | Scaroni | «Mi auguro inizio lavori entro 2022»

Leggi su footdata

(Di martedì 21 settembre 2021) “Le tempistiche per il nuovo? Miche il consiglio comunale, subito dopo le elezioni, approvi il progetto che abbiamo portato, che contiene quelle sedici modifiche che ci aveva chiesto più di un anno fa. Poi partirà la progettazione di dettaglio che durerà circa sei mesi, dopodiché partirà la costruzione. Micheilsi cominci a lavorare concretamente alla costruzione del nuovo”. Lo ha detto Paolo, presidente del Milan, nel corso dell’evento ‘Il Milan per tutti’ a Casa Milan. “I due progetti finalisti? Credo che la scelta verrà fatta tra ottobre e novembre, è in coerenza con le scelte del consiglio comunale”, ha aggiunto.