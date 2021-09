Stadi | il Governo accelera | ' Tappa intermedia al 75% | poi si arriverà al 100%'

Advertising

LeBombeDiVlad : ?? #SerieA: capienza stadi al 100%? ?? L'annuncio del Governo #LeBombeDiVlad #LBDV #News - ildpaa : RT @marifcinter: Costa: “Sull'aumento della capienza di stadi, teatri e cinema il governo si è preso un impegno ben preciso. 30 settembre c… - _enz29 : RT @marifcinter: Costa: “Sull'aumento della capienza di stadi, teatri e cinema il governo si è preso un impegno ben preciso. 30 settembre c… - AquilaEmanuele : RT @marifcinter: Costa: “Sull'aumento della capienza di stadi, teatri e cinema il governo si è preso un impegno ben preciso. 30 settembre c… - SimoLucaDiRe : RT @marifcinter: Costa: “Sull'aumento della capienza di stadi, teatri e cinema il governo si è preso un impegno ben preciso. 30 settembre c… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi Governo

Le speranze crescono. Per l'ampliamento della capienza a teatro e a cinema, ma anche pere palazzetti. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che interviene sull'argomento ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. 'Credo che ci possa essere una tappa ...Sulla completa riapertura al pubblico deglicome avviene già in altri Paesi europei ha detto: "Mi auguro che ilci ascolti , se non al 100% almeno al 75% perché c'è una grande voglia di ...Le parole del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che interviene sull’argomento ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 ...Quindi, su questo l’arco parlamentare si è sempre espresso chiaramente, quantomeno le persone che hanno sensibilità verso lo sport. (LaPresse) – “Ho sempre visto grande sensibilità sul tema in molti g ...