Squalificati Serie A | le decisioni dopo la 4ª giornata | pesante ammenda all’Udinese

(Di martedì 21 settembre 2021) Sono stati ufficializzati glidel campionato diA al termine della quarta. Le indicazioni più importanti sono arrivate dall’Inter, netto successo della squadra di Simone Inzaghi contro il Bologna. Nel big match Juventus e Milan si sono divise la posta, 1-1 il risultato finale. Non si ferma il Napoli, quarta vittoria consecutiva per la squadra di Spalletti. Zappa del Cagliari è stato squalificato per unanei confronti dell’Udinese per aver intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.A, ledel giudice sportivo Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal ...

Una giornata di squalifica per Zappa del Cagliari, ammenda di 3mila euro per la società Salernitana e 10mila per la società Udinese MILANO - Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da ...Le probabili formazioni di Sampdoria - Napoli, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d'inizio alle 18:30 di giovedì 23 settembre nella cornice del Ferraris.