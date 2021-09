Squalifica Sarri, respinto il ricorso della Lazio: tornerà per il derby (Di martedì 21 settembre 2021) Squalifica Sarri, il ricorso presentato dalla Lazio è stato respinto. Il tecnico tornerà in panchina solamente contro la Roma Da pochi minuti è arrivata la decisione della Corte Sportiva d’Appello sulla Squalifica di Maurizio Sarri: il ricorso presentato dalla Lazio è stato respinto e il tecnico salterà anche la sfida contro il Torino. tornerà in panchina nel derby. Questo il testo pubblicato sul sito della Figc: «La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021), ilpresentato dallaè stato. Il tecnicoin panchina solamente contro la Roma Da pochi minuti è arrivata la decisioneCorte Sportiva d’Appello sulladi Maurizio: ilpresentato dallaè statoe il tecnico salterà anche la sfida contro il Torino.in panchina nel. Questo il testo pubblicato sul sitoFigc: «La Prima SezioneCorte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe hail reclamoavverso la sanzione ...

Advertising

sportface2016 : +++#Lazio, la #Figc respinge il ricorso per le due giornate di squalifica di #Sarri: sarà in tribuna anche in #TorinoLazio+++ - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO DUE GIORNATE DI SQUALIFICA PER MAURIZIO SARRI L'ALLENATORE ERA STATO ESPULSO A FINE GARA CON IL MIL… - DaniGrassini : ???? Squalifica #Sarri: respinto il ricorso della #Lazio. L'allenatore biancoceleste tornerà in panchina nel derby. - CalcioNews24 : #Lazio, respinto il ricorso per la squalifica di #Sarri: niente #Torino per lui ?? - infoitsport : Lazio, confermate le 2 giornate di squalifica a Sarri -