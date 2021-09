Squalifica Sarri: la decisione sul ricorso presentato dalla Lazio! (Di martedì 21 settembre 2021) La Lazio attendeva per quest’oggi la decisione sul ricorso presentato contro la Squalifica di Maurizio Sarri. La decisione è stata presa: ricorso respinto. Il tecnico toscano non siederà in panchina neppure nel match contro il Torino. Questa la sentenza riportata in un comunicato della FIGC: “La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione della Squalifica per 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Maurizio Sarri dopo l’espulsione rimediata in occasione di Milan-Lazio, match disputato lo scorso 12 settembre e valido per la 3ªgiornata del campionato di Serie A.” L’allenatore della Lazio è stato Squalificato per due ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) La Lazio attendeva per quest’oggi lasulcontro ladi Maurizio. Laè stata presa:respinto. Il tecnico toscano non siederà in panchina neppure nel match contro il Torino. Questa la sentenza riportata in un comunicato della FIGC: “La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha respinto il reclamo della Lazio avverso la sanzione dellaper 2 giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Mauriziodopo l’espulsione rimediata in occasione di Milan-Lazio, match disputato lo scorso 12 settembre e valido per la 3ªgiornata del campionato di Serie A.” L’allenatore della Lazio è statoto per due ...

