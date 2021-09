Spinazzola assicura: «Tra 75 giorni tornerò in campo» (Di martedì 21 settembre 2021) Leonardo Spinazzola, a margine dell’evento “Tutti a Scuola”, ha aggiornato sul suo ritorno in campo Buone notizie in casa Roma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola, intervistato nell’ambito dell’evento “Tutti a scuola”, ha sparso ottimismo riguardo il suo recupero, dopo l’infortunio al tendine d’Achille occorsogli durate l’Europeo. «Sto bene, ho buttato le stampelle. Sta andando alla grande, anche perché lavoro tanto. Sono a metà del percorso di recupero, altri 2-3 mesi circa. Per tornare mancano 75 giorni, se tutto andrà bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Leonardo, a margine dell’evento “Tutti a Scuola”, ha aggiornato sul suo ritorno inBuone notizie in casa Roma. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Leonardo, intervistato nell’ambito dell’evento “Tutti a scuola”, ha sparso ottimismo riguardo il suo recupero, dopo l’infortunio al tendine d’Achille occorsogli durate l’Europeo. «Sto bene, ho buttato le stampelle. Sta andando alla grande, anche perché lavoro tanto. Sono a metà del percorso di recupero, altri 2-3 mesi circa. Per tornare mancano 75, se tutto andrà bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

