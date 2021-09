Spezia-Juventus, le probabili formazioni alla vigilia: dentro Chiesa e De Ligt (Di martedì 21 settembre 2021) L’11 titolare dello Spezia Contro la Juventus, Thiago Motta dovrà fare a meno di due giocatori importanti: Erlic e Kovalenko. Il croato è uscito anzitempo nel match contro il Venezia e, anche se gli esami non mostrano alcuna lesione, il tecnico ha preferito non rischiarlo e tenerlo a riposo domani. Il centrocampista ucraino, invece, ha riportato un fastidio alla gamba sinistra, come ha affermato il tecnico della squadra ligure in conferenza stampa, e per questo non prenderà parte alla gara. Questi nomi si aggiungono a quelli di Agudelo, Colley, Reca e Sena. Ecco quindi la probabile formazione dello Spezia: (4-3-3): Zoet, Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni, Ferrer, Bourabia, Maggiore, Verde, Antiste, Gyasi. La formazione della Juventus Massimiliano Allegri, allenatore della ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 21 settembre 2021) L’11 titolare delloContro la, Thiago Motta dovrà fare a meno di due giocatori importanti: Erlic e Kovalenko. Il croato è uscito anzitempo nel match contro il Venezia e, anche se gli esami non mostrano alcuna lesione, il tecnico ha preferito non rischiarlo e tenerlo a riposo domani. Il centrocampista ucraino, invece, ha riportato un fastidiogamba sinistra, come ha affermato il tecnico della squadra ligure in conferenza stampa, e per questo non prenderà partegara. Questi nomi si aggiungono a quelli di Agudelo, Colley, Reca e Sena. Ecco quindi la probabile formazione dello: (4-3-3): Zoet, Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni, Ferrer, Bourabia, Maggiore, Verde, Antiste, Gyasi. La formazione dellaMassimiliano Allegri, allenatore della ...

