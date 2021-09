Spazio, Giorgetti: l’Italia ha l’ambizione di ospitare spazioporti commerciali ma servono regolamenti attrattivi (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Lo Spazio è diventato luogo di “business e profitto”, è diventato un “mercato”. È quanto ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno “G20, l’Italia per lo Spazio” promosso dalla Fondazione Leonardo. “Lo Spazio è diventato un mercato, da luogo di competizione tra Governi e Stati per mettere la bandierina politica e geopolitica a luogo di competizione per fare business e fare profitto”, ha detto Giorgetti. Secondo Giorgetti, “le stime economiche e i dati generali confermano comunque a livello globale come questo settore sia strategico e solido, dove convengono attori pubblici e privati e arrivano anche nuovi attori, come Corea del Sud e Arabia Saudita“. Il ministro ha aggiunto che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – Loè diventato luogo di “business e profitto”, è diventato un “mercato”. È quanto ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, intervenendo al convegno “G20,per lo” promosso dalla Fondazione Leonardo. “Loè diventato un mercato, da luogo di competizione tra Governi e Stati per mettere la bandierina politica e geopolitica a luogo di competizione per fare business e fare profitto”, ha detto. Secondo, “le stime economiche e i dati generali confermano comunque a livello globale come questo settore sia strategico e solido, dove convengono attori pubblici e privati e arrivano anche nuovi attori, come Corea del Sud e Arabia Saudita“. Il ministro ha aggiunto che ...

Advertising

MISE_GOV : ??“L’industria italiana dello #spazio è una eccellenza del Paese. Dobbiamo creare sinergie internazionali per non ri… - Leonardo_IT : Tra poco @LDO_CEO, Amministratore Delegato di #Leonardo e Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico… - zazoomblog : Spazio Giorgetti: l’Italia ha l’ambizione di ospitare spazioporti commerciali ma servono regolamenti attrattivi -… - DividendProfit : Spazio, Giorgetti: l’Italia ha l’ambizione di ospitare spazioporti commerciali ma servono regolamenti attrattivi - unioncamere : RT @MISE_GOV: ??“L’industria italiana dello #spazio è una eccellenza del Paese. Dobbiamo creare sinergie internazionali per non rimanere ind… -