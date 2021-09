Sotto il sole di Riccione: il cast (attori) del film su Canale 5 (Di martedì 21 settembre 2021) Sotto il sole di Riccione: il cast (attori) completo del film Qual è il cast (attori) completo del film Sotto il sole di Riccione, il film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix in onda stasera – 21 settembre 2021 – su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Cristiano Caccamo: Ciro Lamanna Saul Nanni: Marco Andrea Roncato: Gualtiero Lorenzo Zurzolo: Vincenzo Ludovica Martino: Camilla Isabella Ferrari: Irene Luca Ward: Lucio Davide Calgaro: Furio Fotinì Peluso: Guenda Matteo Oscar Giuggioli: Tommy Claudia Tranchese: Emma Giulia Schiavo: Mara Maria Luisa De Crescenzo: Bea Sergio ... Leggi su tpi (Di martedì 21 settembre 2021)ildi: il) completo delQual è il) completo delildi, ilitaliano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix in onda stasera – 21 settembre 2021 – su5? Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Cristiano Caccamo: Ciro Lamanna Saul Nanni: Marco Andrea Roncato: Gualtiero Lorenzo Zurzolo: Vincenzo Ludovica Martino: Camilla Isabella Ferrari: Irene Luca Ward: Lucio Davide Calgaro: Furio Fotinì Peluso: Guenda Matteo Oscar Giuggioli: Tommy Claudia Tranchese: Emma Giulia Schiavo: Mara Maria Luisa De Crescenzo: Bea Sergio ...

