Soraya Malek a Teramo: la principessa afghana parlerà alle studentesse (Di martedì 21 settembre 2021) La principessa afghana Soraya Malek, si trova a Teramo. La donna parteciperà a vari eventi ed incontrerà il Sindaco Gianguido D'Alberto, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Dino Mastrocola e la stampa nell'ambito dell'iniziativa "Tull quadze/Tutte ledonne". La principessa afghana Soraya Malek si trova a Teramo, dove parteciperà a vari eventi. parlerà anche alle studentesse In questi giorni, la città di Teramo ospiterà la principessa afghana Soraya Malek che prenderà parte a vari eventi. L'incontro è organizzato dal Centro di cultura delle donne "Hannah Arendt"

