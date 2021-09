“Sono due… gemelli!”. La vip senza parole all’ecografia. E il marito non reagisce in modo ‘normale’ (Di martedì 21 settembre 2021) Si chiama Ashley Graham ed è una modella di Lincoln, Nebraska (Usa). È considerata una delle donne più belle del pianeta col suo fisico definito ‘curvy’ ovvero non convenzionale al mondo della moda. Negli ultimi anni sempre più modelle ‘curvy’ infatti hanno preso il posto delle colleghe più magre e fra di loro spicca senza dubbio una vera e propria celebrità come Ashley Graham. La diva è già mamma di Isaac, ma solo ultimamente ha scoperto di essere incinta ancora una volta. Aveva annunciato la seconda gravidanza a luglio postando il primo pancione, ora ha pubblicato il video dell’appuntamento dal medico per l’ecografia e la scoperta di portare in grembo non uno ma due bambini. “Avremo tre maschi” ha ripetuto al marito Justin Ervin incredulo. Ashley, 33 anni, sarà mamma tris e in un video pubblicato sui social ha mostrato prima il momento in cui ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Si chiama Ashley Graham ed è una modella di Lincoln, Nebraska (Usa). È considerata una delle donne più belle del pianeta col suo fisico definito ‘curvy’ ovvero non convenzionale al mondo della moda. Negli ultimi anni sempre più modelle ‘curvy’ infatti hanno preso il posto delle colleghe più magre e fra di loro spiccadubbio una vera e propria celebrità come Ashley Graham. La diva è già mamma di Isaac, ma solo ultimamente ha scoperto di essere incinta ancora una volta. Aveva annunciato la seconda gravidanza a luglio postando il primo pancione, ora ha pubblicato il video dell’appuntamento dal medico per l’ecografia e la scoperta di portare in grembo non uno ma due bambini. “Avremo tre maschi” ha ripetuto alJustin Ervin incredulo. Ashley, 33 anni, sarà mamma tris e in un video pubblicato sui social ha mostrato prima il momento in cui ha ...

