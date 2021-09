“Smart glasses” | il Garante per la privacy incontra Facebook e Luxottica

(Di martedì 21 settembre 2021) La riunione per rispondere alle domande dell’Autorità in merito alla possibilità di violazioni della riservatezza attraverso gli occhialiI nuovi occhiali Ray-Ban Stories sono “” recentemente introdotti nel mercato. Hanno la funzione “View”, che permette di fare riprese attraverso le lenti e di accedere direttamente al noto social. ilper la L'articolo proviene da Consumatore.com.

Anche glicreati dal colosso di Menlo Park sono ora sul mercato in diversi paesi, tra cui l'Italia. 'Come ogni innovazione tecnologica, questi prodotti hanno lati positivi e negativi'. ..."Cattura, condividi, ascolta", questa la funzionalità dei primiRay - Ban Stories , dotati di " Facebook View " e recentemente introdotti sul mercato, realizzati in collaborazione con Facebook. Ma i nuovi occhiali rispettano le norme sulla privacy ? ...La riunione per rispondere alle domande dell'Autorità in merito alla possibilità di violazioni della riservatezza attraverso gli occhiali smart ...Ci aveva già provato Google, quasi un decennio fa. Poi è arrivato il turno di Snapchat, tre anni dopo. Ora tocca a Facebook. Sono sempre di più le big tech pronte a scommettere sugli occhiali intellig ...