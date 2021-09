Advertising

LaGazzettaSR : #Siracusa, terza dose anti-Covid, al via vaccinazione 'addizionale'. Ecco le categorie - Dr_Angela_March : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Terza dose, prime somministrazioni nel Siracusano, 'spero sia da esempio per gli altri' - - blogsicilia : #notizie #sicilia Terza dose, prime somministrazioni nel Siracusano, 'spero sia da esempio per gli altri' -… - NuovoSud : Covid, in Sicilia calano i contagi e l'isola è terza: solo 125 positivi a Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa terza

La Gazzetta Siracusana

- 'Agevolare le persone estremamente fragili, in via prioritaria immunocompromesse e trapiantate, a ricevere ladose addizionale di vaccino anti - Covid, predisponendo corsie ...... è ritornato in Sicilia in coincidenza dell'avvio delladose addizionale per i soggetti ... Seguono Palermo 103, Messina 45,36, Trapani 27, Caltanissetta 21, Enna 17, Ragusa 16 e ...Studente positivo al Covid-1. Attivati i protocolli sanitari per il liceo aretuseo: classe in quarantena e Dad per dieci giorni. Si potrà rientrare in classe solo con tampone che darà esito negativo T ...Contagio in un liceo classico di Siracusa. Una classe è andata in quarantena dopo la positività al Covid19 di uno studente. Le lezioni saranno seguite con la Didattica a distanza.