Simone Inzaghi: "E' importantissimo fare tanti gol. Con il Bologna abbiamo fatto sembrare facile la partita"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a pochi minuti dalla gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "È importantissimo segnare tanto, poi a volte non succede, per esempio contro il Real Madrid non siamo riusciti a segnare. Nella partita dopo, col Bologna, abbiamo fatto sembrare semplice una partita che non lo era". 

Sulla formazione: "Semplici rotazioni. Sabato col Bologna ne avevo cambiati quattro, stasera rientrano quelli un po' più freschi come Perisic, Darmian, Dzeko e Calhanoglu. Si gioca ogni due giorni e mezzo, le rotazioni servono". 

Su Calhanoglu: "Sono contento perché è un grandissimo giocatore che lavora quotidianamente per migliorarsi. Ha cominciato bene, la mia sensazione è ..."

