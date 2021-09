Si rifiutano di indossare la mascherina all’ufficio postale. Rissa a Trieste tra No Vax e Carabinieri. Arrestato il candidato sindaco del Movimento 3 V (Di martedì 21 settembre 2021) Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Sono queste le accuse contestate al candidato sindaco di Trieste per il Movimento 3V, Ugo Rossi (nella foto), Arrestato, questa mattina, dai Carabinieri dopo essere intervenuti in un ufficio postale di San Giovanni dove erano stati segnalati problemi tra gli impiegati e due utenti che si rifiutavano di indossare correttamente la mascherina. Una volta giunti nell’ufficio postale – ha riferito una nota dell’Arma – i militari hanno trovato Rossi che alla richiesta di esibire un documento si è rifiutato di consegnarlo e ha opposto resistenza, culminata poi in uno scontro fisico. Nella circostanza, due Carabinieri sono rimasti feriti e sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 settembre 2021) Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Sono queste le accuse contestate aldiper il3V, Ugo Rossi (nella foto),, questa mattina, daidopo essere intervenuti in un ufficiodi San Giovanni dove erano stati segnalati problemi tra gli impiegati e due utenti che si rifiutavano dicorrettamente la. Una volta giunti nell’ufficio– ha riferito una nota dell’Arma – i militari hanno trovato Rossi che alla richiesta di esibire un documento si è rifiutato di consegnarlo e ha opposto resistenza, culminata poi in uno scontro fisico. Nella circostanza, duesono rimasti feriti e sono ...

