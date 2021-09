Serie BKT quinta giornata umiliante sconfitta casalinga del Crotone contro un Lecce favorito dall’inesistenza dei pitagorici Pubblico deluso contesta la propria squadra a fine gara

(Di martedì 21 settembre 2021)3 Marcatori: 5°, 22° Di Mariano, 68° Strafezza(3-4-2-1): Festa, Mondonico (Nedelcearu), Canestrelli, Paz, Mogos, Estevez (Zanellato), Donsah (Molina), Sala (Vulic), Maric, Benali (Kargbo), Mulattieri. All. Modesto(4-3-3): Gabriel, Lucioni, Tuia, Gallo, Gendrey (Calabresi), Helgason (Bjorkengren), Hjulmand, Gargiulo (Blin), Strefezza (Oliver), Coda, Di Mariano ( Rodriguez). All. Baroni Arbitro: Daniele Paterna di Teramo Assistenti: Berti – Moro Quarto giudice bordo campo: Fabio Pirrotta di Barcellona Var: Marini – Avar: Colarossi Ammoniti: Estevez, Tuia, Gargiulo, Angoli: 8 a 2 per ilRecupero: 1 e 3 minuti Spettatori: 2.277, incasso € 23.152 Le tantissime sfide inC eB ...

Advertising

Lega_B : La #SerieBKT sbarca negli Stati Uniti ???? Accordo tra Helbiz Media e Fox, la ???per la prima volta in Usa e nei Cara… - settalese : RT @ACMonza: Serie BKT: date e orari delle partite fino al 30/11! ?????? - Dalla_SerieA : Gli orari dalla 8a alla 15a giornata di andata - - Dalla_SerieA : 5a giornata Serie BKT 2021/2022: i precedenti - - tabellamercatob : 5^ giornata #SerieB Finali gare delle 18.00 Tabellini e cronache #AlessandriaAscoli 1-3 Palombi, Dionisi, Botteghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie BKT

F.C. Crotone

Giallorossi in campo alle 20:30 allo 'Stadio Ezio Scida' nel turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata di andata della, Crotone - Lecce. Questo il tabellino del match: Crotone: Festa, Mondonico (1'st Nedelcearu), Estevez (34'st Zanellato), Mulattieri, BenaliGiallorossi in campo alle 20:30 allo 'Stadio Ezio Scida' nel turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata di andata della, Crotone - Lecce. Questo il tabellino del match: Crotone: Festa, Mondonico, Estevez, Mulattieri, BenaliFinisce 0-3 la sfida dello stadio Ezio Scida tra Crotone e Lecce valevole per la quinta giornata del campionato di serie BKT. Un Crotone abulico, privo di idee: centrocampo preoccupato, che non filtra ...Finisce 0-3 la sfida dello stadio Ezio Scida tra Crotone e Lecce valevole per la quinta giornata del campionato di serie BKT. Un Crotone abulico, privo di idee: centrocampo preoccupato, che non filtra ...