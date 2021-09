Serie B, Inzaghi carica il suo Brescia: "Possiamo solo crescere" (Di martedì 21 settembre 2021) Brescia - Il Brescia non può fermarsi troppo tempo a riflettere visto che il tour de force di questo periodo chiama le Rondinelle a prepararsi per un'altra trasferta impegnativa come quella di sabato ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 21 settembre 2021)- Ilnon può fermarsi troppo tempo a riflettere visto che il tour de force di questo periodo chiama le Rondinelle a prepararsi per un'altra trasferta impegnativa come quella di sabato ...

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i 24 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi per #InterBologna ?? - planetwin365ita : Tabù #Inter al Franchi per la #Viola: da 6 anni non riesce a superare i nerazzurri in casa.I campioni d'Italia punt… - LALAZIOMIA : #Inter #Juventus #Lazio #Mercato Mega scambio in Serie A | Milinkovic-Savic via dalla Lazio - danyrossoverde : Brescia, Inzaghi e il VAR: 'Va chiarito il suo utilizzo. Così fa passare anche la voglia'il Var guarda anche il rig… - TuttoMercatoWeb : Come alla Lazio, Inzaghi non cambia: anche all'Inter ha già scelto i suoi titolarissimi -