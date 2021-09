Serie B | i risultati delle 20 | 30 incoronano Pisa | Lecce | Spal e Cosenza

(Di martedì 21 settembre 2021) L’antipasto non aveva lasciato gli appassionati a bocca asciutta. Dopo aver visto il pareggio, elettrizzante nel finale per la discussione tra i campioni del mondo Filippo Inzaghi e Fabio Grosso, tra Frosinone e Brescia, la cadetteria aveva posto nel variegato menù della quinta giornata la super vittoria del Benevento sul Cittadella (4-1 il finale) e la netta affermazione dell’Ascoli (3-1) sul campo di una sempre più sconsolata Alessandria. Come sono andate, invece, le gare20:30? Ecco cosa è successo inB con isfide seriali.B, idella serata Prova molto convincente deldi Baroni in trasferta sul campo del Crotone di Modesto: i salentini escono vincitori con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Di Mariano e ...

Quinta vittoria di fila per il Pisa, che batte il Monza e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. Colpo dell'Ascoli sul campo dell'Alessandria; Lapadula trascina il Benevento con una ...... sarà una sfida valevole per la quinta giornata d'andata del campionato diB . Entrambe le squadre sono chiamare ad uscire dalla crisi in cui sono scivolate dopo gli ultimi. La Spal, ...