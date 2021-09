Serie A, Spezia-Juventus: le probabili formazioni (Di martedì 21 settembre 2021) E’ già tempo di guardare avanti in casa Juventus, la squadra di Allegri è reduce dal pareggio interno con il Milan e domani sarà di nuovo in campo in trasferta con lo Spezia, gara che i bianconeri non possono sbagliare. I soli 2 punti in 4 giornate costringono gli uomini di Allegri a vincere a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 settembre 2021) E’ già tempo di guardare avanti in casa, la squadra di Allegri è reduce dal pareggio interno con il Milan e domani sarà di nuovo in campo in trasferta con lo, gara che i bianconeri non possono sbagliare. I soli 2 punti in 4 giornate costringono gli uomini di Allegri a vincere a L'articolo

Advertising

TuttoMercatoWeb : Quali gli obiettivi stagionali? Allegri: 'Ad oggi Spezia-Juventus è una sfida salvezza' - Gazzetta_it : Favola Spezia, quando nel 2007 batteva la Juventus di Trezeguet in Serie B #SpeziaJuve - ewan_m23 : Serie A matchday 5 predictions: Bologna 2-0 Genoa Atalanta 3-1 Sassuolo Fiorentina 1-2 Inter Salernitana 0-2 Hellas… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, i #convocati di Allegri per lo Spezia. Out Chiellini, c'è Morata - ItsKuro10 : RT @TuttoMercatoWeb: Quali gli obiettivi stagionali? Allegri: 'Ad oggi Spezia-Juventus è una sfida salvezza' -