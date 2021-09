Serie A senza soluzione di continuità: Napoli da urlo, alle nerazzurre le prime risposte (Di martedì 21 settembre 2021) La quarta giornata di Serie A si è conclusa con il poker del Napoli e stasera già si riparte con i primi anticipi del quinto turno Il Napoli è dunque da solo al comando della Serie A. L’ultimo verdetto della quarta giornata è stato espresso con indiscutibile forza e chiarezza dai partenopei, capaci di rifilare un sonante poker all’Udinese che sin qui era arrivata imbattuta e in fiducia. Koulibaly è tornato insuperabile, Insigne non ha mai smarrito la sua classe, Osimhen una furia impetuosa che devasta qualsiasi difesa. Ma è tutto il collettivo a girare a meraviglia, sapientemente assemblato da Luciano Spalletti, uomo che difficilmente fallisce gli obiettivi prefissati. Ma è chiaro che questo Napoli possa e debba ambire a qualcosa di più. La qualificazione alla Champions League sfumata ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) La quarta giornata diA si è conclusa con il poker dele stasera già si riparte con i primi anticipi del quinto turno Ilè dunque da solo al comando dellaA. L’ultimo verdetto della quarta giornata è stato espresso con indiscutibile forza e chiarezza dai partenopei, capaci di rifilare un sonante poker all’Udinese che sin qui era arrivata imbattuta e in fiducia. Koulibaly è tornato insuperabile, Insigne non ha mai smarrito la sua classe, Osimhen una furia impetuosa che devasta qualsiasi difesa. Ma è tutto il collettivo a girare a meraviglia, sapientemente assemblato da Luciano Sptti, uomo che difficilmente fallisce gli obiettivi prefissati. Ma è chiaro che questopossa e debba ambire a qualcosa di più. La qualificazione alla Champions League sfumata ...

Advertising

CB_Ignoranza : Di Francesco ieri: La squadra c'è, non la vedo in difficoltà nonostante gli zero punti. Di francesco oggi: esonerat… - sara221433 : @medicinv serie tv, libri, musica, interviste, YouTube...la grammatica è importante, certo, ma non fossilizzarti su… - Martie707 : Le serie tv le ho guardate prima con sottotitoli in italiano, poi in inglese e poi senza. Ora abito da 5 anni in S… - francesco_terry : @Carmen24583545 @TheManOfMarch Che poi a volte uno decide di prendere un caffè senza sapere che verrà sottoposto ad… - LUCA10kk : RT @AndreaInterNews: In Serie A al momento ci sono almeno due allenatori toscani che vengono da due anni sabbatici. Quello bravo fa capire… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie senza Lazio senza filtro: sofferenza Leiva ... nel 2014 al suo sbarco in Serie A. SOSTITUZIONE La nuova linea a quattro va in difficoltà, anche e ... Senza Leiva, almeno dev'esserci lui a dirigere la squadra da vicino con la cicca e la tuta.

Sfida tra serie tv italiane agli Awards in Triennale ...alle serie tv italiane: tredici riconoscimenti assegnati da una giuria composta da persone esperte ed esponenti del settore durante serata conclusiva di domenica 26 settembre. 'Non c'è festival senza ...

La Serie A è senza padroni: nessuna domina, quindi tutti possono vincere lo scudetto Il Fatto Quotidiano Cristian Brega ha fatto cento A segno anche nella prima giornata E sono 100... i gol in carriera di Cristian Brega realizzati soltanto nel campionato di Serie D (senza contare playoff e coppe di categoria). Niente male come cifra per uno che tuttavia è abituato (e ...

Bonus Inps 2021 senza Isee da 960 a 1.500 euro: ecco a chi spetta e come ottenerlo - GUIDA E' possibile ottenere il Bonus Inps 2021 senza Isee da 960 a 1.500 euro: famiglie e possessori di Partita Iva saranno destinatari nel 2021 di una serie di ...

... nel 2014 al suo sbarco inA. SOSTITUZIONE La nuova linea a quattro va in difficoltà, anche e ...Leiva, almeno dev'esserci lui a dirigere la squadra da vicino con la cicca e la tuta....alletv italiane: tredici riconoscimenti assegnati da una giuria composta da persone esperte ed esponenti del settore durante serata conclusiva di domenica 26 settembre. 'Non c'è festival...E sono 100... i gol in carriera di Cristian Brega realizzati soltanto nel campionato di Serie D (senza contare playoff e coppe di categoria). Niente male come cifra per uno che tuttavia è abituato (e ...E' possibile ottenere il Bonus Inps 2021 senza Isee da 960 a 1.500 euro: famiglie e possessori di Partita Iva saranno destinatari nel 2021 di una serie di ...