Serie A | il nuovo che avanza | da Mazzarri a Tudor

Leggi su zon

(Di martedì 21 settembre 2021) LaA mette in luce due facce “nuove”. Tra corsi e ricorsi storici, analizziamo la splendida partenza di Waltere IgorUna settimana fa il Verona ed il Cagliari esoneravano rispettivamente Di Francesco e Semplici. Un solo punto conquistato dal Cagliari (contro lo Spezia) e zero punti conquistati dal Verona sono costati il posto ai due allenatori diA. Come si sta muovendoIl Verona, dall’arrivo delallenatore Igor, pare subito aver trovato la quadra strappando tre punti fondamentali contro la Roma. La difesa è ancora da rodare, ma la partita non era certamente una passeggiata. L’ossatura è la stessa lasciata in eredità prima da Juric e poi da Di Francesco ma, a differenza di quest’ultimo,...