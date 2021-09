Serie A, il Napoli batte l'Udinese e vola da solo in vetta (Di martedì 21 settembre 2021) Non si ferma più. Il Napoli batte anche l'Udinese nel posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A, giocato alla Dacia Arena. Il risultato finale, 4 - 0, spiega tanto, ma non tutto: il ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) Non si ferma più. Ilanche l'nel posticipo della quarta giornata del campionato diA, giocato alla Dacia Arena. Il risultato finale, 4 - 0, spiega tanto, ma non tutto: il ...

Advertising

OptaPaolo : 2018 - Il #Napoli non conquistava la vetta della classifica di Serie A in solitaria da febbraio 2018 (dopo la 25ª g… - UEFAcom_it : Il Napoli supera 4-0 l'Udinese e vola in testa alla Serie A ?? #UEL | @sscnapoli - SkySport : ?? LOB PERFETTO DI INSIGNE ? Tocco vincente di Osimhen ? Primo gol in questa Serie A per il nigeriano ? ??? UDINESE-N… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, vittorie per Inter e Atalanta: la squadra di Inzaghi torna al… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CLASSIFICA - Serie A, l'Inter scavalca momentaneamente il Napoli -