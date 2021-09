Serie A, c’è Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali (Di martedì 21 settembre 2021) Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, match della quinta giornata della Serie A Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze dove tra poco scenderanno in campo Fiorentina e Inter nella quinta giornata della Serie A, la prima infrasettimanale. Da pochi minuti i due allenatori, Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, eccole: Fiorentina (4-3-3): 69 Dragowski; 24 Benassi, 4 Milenkovic, 55 Nastasic, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 32 Duncan,18 Torreira; 33 Sottil, 9 Vlahovic, 22 Gonzaléz.A disposizione: 1 Terracciano, 25 Rosati, 4 Martinez Quarta, 7 Callejon, 8 ... Leggi su intermagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Ledi, match della quinta giornata dellaA Si avvicina il momento del calcio di inizio allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze dove tra poco scenderanno in camponella quinta giornata dellaA, la prima infrasettimanale. Da pochi minuti i due allenatori, Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-3-3): 69 Dragowski; 24 Benassi, 4 Milenkovic, 55 Nastasic, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 32 Duncan,18 Torreira; 33 Sottil, 9 Vlahovic, 22 Gonzaléz.A disposizione: 1 Terracciano, 25 Rosati, 4 Martinez Quarta, 7 Callejon, 8 ...

Advertising

fattoquotidiano : Germania alle urne: nell'elettorato c'è un 12% di origine straniera che non ha riferimento perché i gruppi politici… - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - DisneyPlusIT : Queste vacanze c'è solo un regalo che farà sempre centro. ?? Guarda il nuovo trailer di #Hawkeye, la Serie Originale… - sololamiavoce : RT @darkap89: L'ultimo ciak di #TerenceHill nei panni di #DonMatteo... e c'è il grande abbraccio con Luca Bernabei, amministratore delegato… - MarioParuta : RT @aridatececonte: Francesco Renzi (sì il figlio di quello là) alla Pistoiese in Serie C nella stagione 2020/21: 12 presenze e 0 goal. Ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è Premi Scopigno e Felice Pulici: premiati Zoff e Reina. Riconoscimento anche al dirigente dell'Inter Samaden Calciomercato.com