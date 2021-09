Seria A | probabili formazioni 5ª giornata Orari tv dove vedere le partite

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Seria probabili

QUOTIDIANO NAZIONALE

Calendario e risultati / Classificaformazioni e orari tv Bologna - Genoa BOLOGNA : Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; ...Hot: Brahim Diaz può dire la sua, bene anche Tonali e Kessie Not: Mazzocchi potrebbe andare indifficoltà Sorpresa: Vacca ha giocato un'ottima gara con lo SpeziaSampdoria - Napoli giovedì ore ...Stasera per la quinta giornata di Serie A va di scena al Franchi Fiorentina-Inter, arrivano le ultimissime dalle due squadre.Sampdoria e Napoli si affrontano nella 5a giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming ...