Seimila italiani hanno già ricevuto la terza dose di vaccino

(Di martedì 21 settembre 2021) Al via ieri la nuova somministrazione dianti - covid per le categorie dei fragili. Si tratta di 3 milioni di soggetti a rischio. A giorni, spiega intanto il commissario all'emergenza ...

Advertising

infoitsalute : Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccino, terza dose somministrata a più di seimila italiani. Gli Usa ria… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Seimila italiani

Globalist.it

outstream "Siamo a 41 milioni divaccinati, siamo a circa il 76% di over 12. Aspettiamo l'ok del Cts per la terza dose a sanitari, over 80 e ospiti delle Rsa. A chi è diffidente sul vaccino, ...... ciascuno dei quali, più (francesi, polacchi e ungheresi) o meno () tira però dalla parte degli interessi nazionali. La notizia dell'altro giorno, che 'Nasce la difesa Ue:militari e ...Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver messo a segno una rapina all’interno di una gioielleria di Saronno, lo scorso 19 giugno. In quell’occasione i due, uno italiano di ...Al via ieri la nuova somministrazione per le categorie dei fragili. Figliuolo: "Informatevi, nessuno vuole obbligare" ...