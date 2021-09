Scuola | ANIEF | “Atto d’indirizzo ministro Bianchi | il grande assente è il precariato”

(Di martedì 21 settembre 2021) (Teleborsa) – “L’di indirizzo con il quale ilPatriziointende conformare la sua linea politica per il 2022 è sostanzialmente curvato sul Pnrr. Mentre trascura uno dei mali endemici della: il”. È quanto afferma l’dopo aver analizzato il documento ufficiale del ministero dell’Istruzione. “Dal testo presentato – commenta il sindacato in una nota – non trapela la ferma volontà di procedere con il superamento del, un fenomeno che pure nel 2021 andrà a determinare almeno 200mila supplenze annuali”. “Ignorare un docente e Ata su quattro – afferma il presidente nazionaleMarcello Pacifico – significa dimenticare un pezzo fondamentale dell’istruzione pubblica nazionale. Significa allontanarsi dalle ...

Advertising

AniefTorino : Anief su Scuola informa - Green pass e tamponi: 'si legifera tanto ma sempre discriminando', ecco l’inganno - Balzac77 : @francescocosta - PacificoTweet : Anief: incontro con l’ARAN sull’Accordo Collettivo Quadro e su definizione nuovo regolamento elettorale per elezion… - PacificoTweet : Mattarella elogia i docenti e ammette che nella scuola ci sono inefficienza e diseguaglianze. Anief apprezza: il Pa… - AniefTorino : INIZIO ANNO SCOLASTICO – Mattarella elogia i docenti e ammette che nella scuola ci sono inefficienza e diseguaglian… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ANIEF

Orizzonte Scuola

Mentre trascura uno dei mali endemici della: il precariato". È quanto afferma l'dopo aver analizzato il documento ufficiale del ministero dell'Istruzione. "Dal testo presentato " ...Mentre trascura uno dei mali endemici della: il precariato. Analizzando documento ufficiale ,ha immediatamente messo in risalto che dal testo presentato non trapela la ferma volontà ...(Teleborsa) - "L'atto di indirizzo con il quale il ministro Patrizio Bianchi intende conformare la sua linea politica per il 2022 è sostanzialmente curvato sul Pnrr. Mentre trascura uno dei mali endem ...L’atto di indirizzo con il quale il ministro Patrizio Bianchi intende conformare la sua linea politica per il 2022 è sostanzialmente curvato sul PNRR. Mentre trascura uno dei mali endemici della scuol ...