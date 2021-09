Scoppia il caso al Real Madrid: occasione di mercato per le italiane (Di martedì 21 settembre 2021) Secondo quanto riferiscono dalla Spagna – in particolare Cadena Ser – il Real Madrid dovrà a breve risolvere il caso Marco Asensio. Il calciatore, infatti, ha accumulato soli 68 minuti nelle prime gare tra campionato e Champions League e reclama spazio. Ancelotti, al momento, non sembrerebbe considerare l’esterno spagnolo una prima scelta. JUVENTUS E MILAN SU ASENSIO Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di Asensio: non è da escludere una cessione a gennaio in prestito. Molti club italiani sono interessati al profilo dello spagnolo: in particolare Juventus e Milan, alla ricerca di rinforzi offensivi di grande qualità. La situazione potrebbe evolversi anche a breve. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 21 settembre 2021) Secondo quanto riferiscono dalla Spagna – in particolare Cadena Ser – ildovrà a breve risolvere ilMarco Asensio. Il calciatore, infatti, ha accumulato soli 68 minuti nelle prime gare tra campionato e Champions League e reclama spazio. Ancelotti, al momento, non sembrerebbe considerare l’esterno spagnolo una prima scelta. JUVENTUS E MILAN SU ASENSIO Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di Asensio: non è da escludere una cessione a gennaio in prestito. Molti club italiani sono interessati al profilo dello spagnolo: in particolare Juventus e Milan, alla ricerca di rinforzi offensivi di grande qualità. La situazione potrebbe evolversi anche a breve. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

