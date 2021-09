Scene da un Matrimonio, drink e musica: così Jessica Chastain e Oscar Isaac hanno superato l’imbarazzo di quella scena (Di martedì 21 settembre 2021) Scene da un Matrimonio è la nuova serie HBO (e in onda su Sky Atlantic) che si impone come una versione moderna del capolavoro cult di Ingmar Bergman. Jessica Chastain e Oscar Isaac hanno presentato lo show nel corso di Venezia 78, dove sono stati mostrati tutti i cinque episodi in anteprima. E in uno, in particolare, c’è una scena molto spinta tra i due attori. Intervistata da Vulture, la Chastain ha raccontato come lui e il collega, che si conoscono da anni, hanno superato quella sequenza che li vede coinvolti. Il segreto? Un buon drink e qualche canzone per darsi coraggio. I due attori hanno studiato insieme alla Juilliard School, ma questo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 settembre 2021)da unè la nuova serie HBO (e in onda su Sky Atlantic) che si impone come una versione moderna del capolavoro cult di Ingmar Bergman.presentato lo show nel corso di Venezia 78, dove sono stati mostrati tutti i cinque episodi in anteprima. E in uno, in particolare, c’è unamolto spinta tra i due attori. Intervistata da Vulture, laha raccontato come lui e il collega, che si conoscono da anni,sequenza che li vede coinvolti. Il segreto? Un buone qualche canzone per darsi coraggio. I due attoristudiato insieme alla Juilliard School, ma questo ...

