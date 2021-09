Sarri | respinto il ricorso della Lazio | squalificato col Torino | tornerà per il derby

Advertising

infoitsport : Lazio, UFFICIALE: reclamo respinto, confermate due giornate di squalifica a Sarri - il_sarza : AnsaCalcio: respinto reclamo Lazio, confermata squalifica Sarri - La corte sportiva Figc ha confermato le due 2 giornate di stop - SimoNoveOtto : RT @cmdotcom: #Lazio, UFFICIALE: reclamo respinto, confermate due giornate di squalifica a #Sarri - solopallone : Respinto reclamo Lazio, confermata squalifica Sarri - CorSport : #Lazio, #ricorso respinto per #Sarri: non ci sarà a Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri respinto

...Corte Sportiva D'Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe hail reclamo della Lazio avverso la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Maurizio...Così come accaduto con il Cagliari, anche contro il Torino il tecnico biancoceleste non andrà in panchina. ROMA - Niente da fare per Maurizio. Ricorsoe squalifica di due giornate confermata. Il tecnico della Lazio era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata in occasione del match con il Milan del 12 ...Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della FIGC è stato reso noto l’esito del reclamo presentato dalla Lazio in ordine alla squalifica per due turni del tecnico Maurizio Sarri a seguito dei ...Niente da fare per l'allenatore dei biancocelesti, che sarà costretto ad assistere dalla tribuna anche giovedì contro il Torino ...